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Тренер "Лос-Анджелеса" рассказал о перспективах Ковальчука, выведенного из состава

Тренер "Лос-Анджелеса" рассказал о перспективах Ковальчука, выведенного из состава
Нападающий "Лос-Анджелес кингс" Илья Ковальчук
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - У россиянина Ильи Ковальчука будет возможность вернуться в состав "Лос-Анджелеса", заявил главный тренер команды Тодд Макленнан.

"Кови – часть команды, он получит возможность вернуться. Мы относимся к нему, как к любому другому игроку. Похожая с ним ситуация была и с другими хоккеистами команды. Мы ко всем относимся одинаково", - приводит слова тренера lakingsinsider.com.

В свою очередь, генеральный менеджер клуба Роб Блэйк не смог предположить, когда именно стоит ждать возможного возвращения Ковальчука в состав. "Я не знаю, какой будет состав в четверг, я не знаю, какой состав будет в субботу. Непросто принимать решение о выводе игроков из состава. Но да, я это сделал", - приводит слова генменеджера тот же источник.

"Мы на последнем месте, верно? Мы вносим коррективы в составе, как это в таких случаях и бывает", - подчеркнул Блэйк.

О том, что Ковальчук лишился места в составе "Лос-Анджелес Кингз", стало известно в среду утром по московскому времени. Решение клуба связывают с низкой результативностью россиянина в матчах: в 17 играх он набрал лишь 9 (3+6 по системе "гол+пас" очков). При этом, по мнению ряда экспертов, карьера Ковальчука в Национальной хоккейной лиге подходит – в связи с нынешним положением – к концу.

Илья Ковальчук стал олимпийским чемпионом в составе отечественной команды, выиграв золото Игр-2018 в Пхенчхане. Последние несколько сезонов на клубном уровне он защищал цвета петербургского СКА. А после того, как весной прошлого года команда выбыла из Кубка Гагарина, объявил о решении со следующего сезона вернуться в Северную Америку.

Ковальчук перешел в СКА из клуба НХЛ "Нью-Джерси" летом 2013 года. В составе петербургского клуба форвард стал обладателем Кубка Гагарина. Ковальчук является воспитанником московского "Спартака". В 2001 году дебютировал в НХЛ, став стал игроком "Атланты".

хоккей НХЛ Илья Ковальчук

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