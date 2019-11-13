Тренер "Лос-Анджелеса" рассказал о перспективах Ковальчука, выведенного из состава

Нападающий "Лос-Анджелес кингс" Илья Ковальчук Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - У россиянина Ильи Ковальчука будет возможность вернуться в состав "Лос-Анджелеса", заявил главный тренер команды Тодд Макленнан.

"Кови – часть команды, он получит возможность вернуться. Мы относимся к нему, как к любому другому игроку. Похожая с ним ситуация была и с другими хоккеистами команды. Мы ко всем относимся одинаково", - приводит слова тренера lakingsinsider.com.

В свою очередь, генеральный менеджер клуба Роб Блэйк не смог предположить, когда именно стоит ждать возможного возвращения Ковальчука в состав. "Я не знаю, какой будет состав в четверг, я не знаю, какой состав будет в субботу. Непросто принимать решение о выводе игроков из состава. Но да, я это сделал", - приводит слова генменеджера тот же источник.

"Мы на последнем месте, верно? Мы вносим коррективы в составе, как это в таких случаях и бывает", - подчеркнул Блэйк.

There is word this afternoon that LA has informed Ilya Kovalchuk he will be out of the lineup for the foreseeable future. He is welcome to practice with the club, but he will not be playing. Obviously, more details as they occur. — Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) November 12, 2019

О том, что Ковальчук лишился места в составе "Лос-Анджелес Кингз", стало известно в среду утром по московскому времени. Решение клуба связывают с низкой результативностью россиянина в матчах: в 17 играх он набрал лишь 9 (3+6 по системе "гол+пас" очков). При этом, по мнению ряда экспертов, карьера Ковальчука в Национальной хоккейной лиге подходит – в связи с нынешним положением – к концу.

Илья Ковальчук стал олимпийским чемпионом в составе отечественной команды, выиграв золото Игр-2018 в Пхенчхане. Последние несколько сезонов на клубном уровне он защищал цвета петербургского СКА. А после того, как весной прошлого года команда выбыла из Кубка Гагарина, объявил о решении со следующего сезона вернуться в Северную Америку.

Ковальчук перешел в СКА из клуба НХЛ "Нью-Джерси" летом 2013 года. В составе петербургского клуба форвард стал обладателем Кубка Гагарина. Ковальчук является воспитанником московского "Спартака". В 2001 году дебютировал в НХЛ, став стал игроком "Атланты".