Роман Ротенберг высоко оценил хоккейную инфраструктуру ОИ-2022 в Пекине

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба сборной России Роман Ротенберг во время рабочего визита в Пекин посетил спортивные и инфраструктурные объекты Олимпиады-2022 года.

Как сообщает пресс-служба ФХР, были осмотрены Государственный дворец спорта, где пройдут матчи олимпийского хоккейного турнира, строящаяся олимпийская деревня, а также арена и спортивная база, где до начала Игр пройдет подготовку сборная России.

"Партнерские отношения с Китаем мы развиваем уже более трех лет. Они позволяют нам планомерно готовиться к Олимпиаде-2022. Мы осмотрели олимпийские объекты и отметили, что наши китайские партнеры проделали очень большую работу. Помимо этого, мы нашли базу для нашей сборной, где она будет готовиться до начала Игр, точно так же, как это было перед победной Олимпиадой в Корее", - сказал Ротенберг.

"Отметим отличные условия, предлагаемые китайской стороной – на базе есть все для тренировок и проживания – площадка размеров 60 на 26 метров, именно на такой пройдет олимпийский хоккейный турнир, отлично оборудованные тренажерные залы и многое другое для плодотворной работы", - отметил он.

Зимняя Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.