Назван состав сборной России по хоккею на финал ОИ против Финляндии
Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по хоккею обнародовал состав команды на финальный матч мужского олимпийского турнира в Пекине против Финляндии.
Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России, состав выглядит следующим образом:
В таком составе поборемся за главную награду Олимпийских игр в Пекине ✊— Хоккей России (@russiahockey) February 20, 2022
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Стартовое вбрасывание в 7:10 по мск, трансляция на Первом
⠀#Beijing2022 pic.twitter.com/gbMec7RSTm
Матч пройдет в воскресенье и стартует в 7:10 мск
Российские хоккеисты являются действующими олимпийскими чемпионами.
Игры-2022 в Пекине завершаются в воскресенье. Из-за санкций CAS российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России.