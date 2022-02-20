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Назван состав сборной России по хоккею на финал ОИ против Финляндии

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по хоккею обнародовал состав команды на финальный матч мужского олимпийского турнира в Пекине против Финляндии.

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России, состав выглядит следующим образом:

Матч пройдет в воскресенье и стартует в 7:10 мск

Российские хоккеисты являются действующими олимпийскими чемпионами.

Игры-2022 в Пекине завершаются в воскресенье. Из-за санкций CAS российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России.

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