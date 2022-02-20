Олимпиада Пекин 2022

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Лыжные гонки06:00Женщины. ФиналПодробнее
Хоккей с шайбой07:10Мужчины. Финал Финляндия - РоссияПодробнее
Горнолыжный спорт05:37Микст. Финал  Австрия Германия НорвегияПодробнее

Игры в Пекине. 20 февраля. Онлайн

В воскресенье завершаются зимние Олимпийские игры-2022

Игры в Пекине. 20 февраля. Онлайн
Форвард сборной ОКР по хоккею Никита Гусев
Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Вот состав сборной на игру!

Про финал мужского хоккейного турнира я написал, про его участников - почему-то нет. Но никогда не поздно взять и написать, хотя вы наверняка и так знаете. Сегодня будут играть Финляндия - Россия! Начало, напомню, 7:10 по московскому времени!

Лыжная гонка должна была начаться в 9:30, но ее старт перенесли на 6:00. Причина - тяжелые погодные условия. Да они и сейчас нелегки

По итогам третьего заезда экипаж Гайтюкевича седьмой, Андрианова - восьмой

Болеем за наших? Болеем!

Лыжная гонка началась. За Россию бегут Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина, Мария Истомина

Первое место здесь заняла Австрия, второе - Германия, третье - Норвегия

Горнолыжники Александр Андриенко, Юлия Плешкова, Иван Кузнецов и Екатерина Ткаченко не смогли выйти в четвертьфинал командного турнира

Сейчас начинается лыжный женский марафон с масс-старта, 30 км. В 7:10 - финал мужского хоккейного турнира

Причина: завершаются сами соревнования. Сегодня - заключительный день Игр. Грустно, да. Но у нас вами есть багаж ярких воспоминаний и эмоций - ведь да?

Здравствуйте, уважаемые любители спорта! "Интерфакс" завершает цикл текстовых трансляций соревнований зимней Олимпиады-2022 в Пекине!

Олимпиада-2022 Пекин Олимпийские игры лыжные гонки лыжи хоккей

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