Игры в Пекине. 20 февраля. Онлайн

Про финал мужского хоккейного турнира я написал, про его участников - почему-то нет. Но никогда не поздно взять и написать, хотя вы наверняка и так знаете. Сегодня будут играть Финляндия - Россия! Начало, напомню, 7:10 по московскому времени!