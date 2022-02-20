Игры в Пекине. 20 февраля. Онлайн
В воскресенье завершаются зимние Олимпийские игры-2022
Вот состав сборной на игру!
В таком составе поборемся за главную награду Олимпийских игр в Пекине ?— Хоккей России (@russiahockey) February 20, 2022
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Стартовое вбрасывание в 7:10 по мск, трансляция на Первом
?#Beijing2022 pic.twitter.com/gbMec7RSTm
Про финал мужского хоккейного турнира я написал, про его участников - почему-то нет. Но никогда не поздно взять и написать, хотя вы наверняка и так знаете. Сегодня будут играть Финляндия - Россия! Начало, напомню, 7:10 по московскому времени!
Лыжная гонка должна была начаться в 9:30, но ее старт перенесли на 6:00. Причина - тяжелые погодные условия. Да они и сейчас нелегки
По итогам третьего заезда экипаж Гайтюкевича седьмой, Андрианова - восьмой
Болеем за наших? Болеем!
Лыжная гонка началась. За Россию бегут Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина, Мария Истомина
Первое место здесь заняла Австрия, второе - Германия, третье - Норвегия
Горнолыжники Александр Андриенко, Юлия Плешкова, Иван Кузнецов и Екатерина Ткаченко не смогли выйти в четвертьфинал командного турнира
Сейчас начинается лыжный женский марафон с масс-старта, 30 км. В 7:10 - финал мужского хоккейного турнира
Причина: завершаются сами соревнования. Сегодня - заключительный день Игр. Грустно, да. Но у нас вами есть багаж ярких воспоминаний и эмоций - ведь да?
Здравствуйте, уважаемые любители спорта! "Интерфакс" завершает цикл текстовых трансляций соревнований зимней Олимпиады-2022 в Пекине!