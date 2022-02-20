Олимпиада Пекин 2022

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Россия заняла девятое место в медальном зачете Олимпиады

Россия заняла девятое место в медальном зачете Олимпиады
Лыжницы Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова (слева направо)
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Спортсмены команды Олимпийского комитета России разместились на итоговом девятом месте медального зачета зимних Игр-2022 в Пекине.

В их активе 6 золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых медалей.

Первое место заняла Норвегия (16, 8, 13), второй стала Германия (12, 10, 5), третьим Китай (9, 4, 2).

Норвегия также победила и по общему числу наград (37). Второй стала Россия (32), третье место занял Китай (27).

Игры в Пекине проходили с 4 по 20 февраля. Россияне из-за санкций CAS выступили под флагом ОКР.

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