Россия заняла девятое место в медальном зачете Олимпиады
Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Спортсмены команды Олимпийского комитета России разместились на итоговом девятом месте медального зачета зимних Игр-2022 в Пекине.
В их активе 6 золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых медалей.
Первое место заняла Норвегия (16, 8, 13), второй стала Германия (12, 10, 5), третьим Китай (9, 4, 2).
Норвегия также победила и по общему числу наград (37). Второй стала Россия (32), третье место занял Китай (27).
Игры в Пекине проходили с 4 по 20 февраля. Россияне из-за санкций CAS выступили под флагом ОКР.