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Олимпийские игры в Пекине официально завершились

Олимпийские игры в Пекине официально завершились
Олимпийские игры в Пекине официально завершились
Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В Пекине в воскресенье завершились зимние Олимпийские игры.

Флаг Олимпийского комитета России на церемонии закрытия Олимпиады нес триумфатор игр в соревнованиях среди лыжников Александр Большунов: он завоевал три золотые, серебряную и бронзовую медали.

В начале церемонии были награждены победители лыжных марафонов. В соревновании среди женщин победила норвежка Тереза Йохауг, второе место досталось спортсменке из США Джессике Диггинс, бронзу завоевала Кертту Нисканен из Финляндии. В мужском марафоне победил Большунов, серебро получил Иван Якимушкин, бронзу - норвежец Симен Хегстад Крюгер.

Флаг Олимпиады был передан от мэра Пекина представителям итальянских городов, которые будут принимать зимнюю Олимпиаду в 2026 году, - это Милан и Кортина-д'Ампеццо.

С заключительной речью на церемонии выступил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

"Вы не просто уважали друг друга, вы поддерживали друг друга и и обнимали, невзирая на конфликты между вашими странами. Вы преодолели все границы, показав, что в олимпийском сообществе царит общее равенство. Мы все равны, независимо от того, как мы выглядим, откуда мы и во что мы верим. Та сила, которая объединяет нас на Олимпийских играх, побеждает все попытки разделить нас. Вы даете миру шанс. Пусть политических лидеров во всем мире вдохновит ваш пример солидарности и миролюбия", - заявил он.

После этого Бах объявил о завершении Олимпийских игр.

Российские спортсмены завоевали в Пекине 32 медали - шесть золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых. Это национальный рекорд. По числу золотых медалей Россия заняла девятое место.

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