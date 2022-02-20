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Лыжник Большунов пронес флаг команды ОКР на закрытии Игр в Пекине

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Лыжник Александр Большунов пронес флаг команды Олимпийского комитета России во время парада спортсменов, который проходит в рамках церемонии закрытия зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Большунов в Пекине выиграл три золотые и по одной серебряной и бронзовой медали. Это стало рекордом среди лыжников-мужчин по числу наград на одной Олимпиаде. При этом до Игр-2022 Большунов олимпийским чемпионом не становился.

Команда ОКР завоевала в Пекине 32 медали, из которых 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград. В медальном зачете команда заняла девятое место.

Россияне на Играх в Пекине выступали под флагом Олимпийского комитета России из-за санкций Спортивного арбитражного суда (CAS), наложенных в декабре 2020 года на двухлетний срок.

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