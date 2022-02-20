Россияне установили национальный рекорд на Играх-2022. Обобщение

Александр Большунов, выигравший три золотые, серебряную и бронзовую медали Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В Пекине в воскресенье завершилась соревновательная часть XXIV зимних Олимпийских игр-2022, было разыграно 109 комплектов наград.

Российские спортсмены завоевали 32 медали - шесть золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых. Для команды Олимпийского комитета России, под флагом которого выступили отечественные спортсмены, этого было достаточно для того, чтобы занять второе место по общему числу наград, однако по числу золотых медалей она стала девятой.

Лучшей по обоим показателям стала Норвегия, у которой 37 медалей - 16 золотых, восемь серебряных, 13 бронзовых.

Между тем Россия обновила национальный рекорд по числу медалей, завоеванных в рамках одной зимней Олимпиады. Предыдущим лучшим результатом было 29 (11, 9, 9) - как у сборной СССР на Олимпиаде-1988 в Калгари, так и у команды России на Играх-2014 в Сочи.

"Очень достойный результат"

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков оценил медальный итог Игр "однозначно как успешный".

"Да, мы немного недобрали золотых медалей, чтобы увезти из Пекина полноценное счастье. Где-то не хватило благосклонности фортуны, где-то сыграли роль другие факторы. Как бы банально ни звучало, это спорт, и он всегда интересен своей непредсказуемостью. А на Олимпийских играх особенно", - приводит слова Позднякова пресс-служба ОКР.

"Но в целом, хочу поздравить всю нашу олимпийскую команду, спортсменов, тренеров, специалистов, медицинский и технический персонал, руководителей федераций и, самое главное, всех болельщиков, кто переживал и поддерживал нас на протяжении последних двух с половиной недель, с успешным выступлением Команды ОКР на этих очень непростых Играх", - сказал глава ОКР.

"32 завоеванные медали - очень достойный результат. Я даже не про то, что он рекордный в российской истории. Я про то, что героями этих Игр в национальном масштабе стали десятки наших спортсменов. И мы вправе гордиться их достижениями в Пекине", - подчеркнул он.

Трехкратный триумф Большунова

Главным героем в составе сборной России стал лыжник Александр Большунов, выигравший три золотые и по одной серебряной и бронзовой медали. Это стало рекордом среди лыжников-мужчин по числу наград на одной Олимпиаде. При этом до Игр-2022 Большунов олимпийским чемпионом не становился.

На церемонии закрытия ОИ-2022 Большунов выступит в качестве знаменосца сборной.

Всего российские лыжники выиграли в Пекине 11 медалей, в том числе четыре - золотые. Помимо Большунова, золото в копилку команды ОКР из представителей этого вида внесли лыжницы, выигравшие эстафету.

Еще две золотые медали на соревнованиях в Пекине заработали фигуристы: Анна Щербакова стала лучшей в женском одиночном катании, сборная страны - в командном турнире фигуристов. Во втором случае золото пока под вопросом: в настоящее время ведется расследование в отношении участвовавшей в командном турнире Камилы Валиевой, в организме которой найден допинг.

Ситуация с Валиевой

Сборная ОКР с Валиевой в составе 7 февраля победила в командном турнире по фигурному катанию, однако церемония награждения была отложена. Стало известно, что РУСАДА получило неблагоприятный результат допинг-пробы участвовавшей в турнире Валиевой, и наложило на фигуристку временное отстранение, которое было оспорено.

11 февраля Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в пробе Валиевой от 25 декабря 2021 года содержались следы запрещенного вещества. Выездная панель международного спортивного арбитража CAS рассмотрела дело Валиевой 13 февраля.

14 февраля судьи приняли решение допустить Валиеву к олимпийским соревнованиям в женском одиночном катании. МОК тогда объявил, что пока не будет проводить церемонию награждения в командном турнире и отменит церемонию награждения в женском одиночном турнире, если в тройку призеров попадет Валиева. Россиянка стала лучшей в короткой программе, но в произвольной допустила несколько ошибок и стала четвертой по итогам личного турнира фигуристок.

Из чемпионов - в вице-чемпионы

Российские хоккеисты не смогли удержать статус олимпийских чемпионов, завоеванный на предыдущих Играх в Пхенчхане. На этот раз команда Алексея Жамнова дошла до финала, где в воскресенье уступила Финляндии - 1:2 (1:0, 0:1, 0:1). Сборная Финляндии по хоккею олимпийское золото выиграла впервые. В свою очередь Словакия впервые стала призером, победив в матче за бронзу Швецию (4:0).

Сам Жамнов заявил, что не прочь поработать со сборной России и дальше.

"Мне было бы интересно дальше работать в сборной России, как будет дальше судьба складываться - посмотрим", - сказал он в эфире "Матч ТВ".

Историческое достижение прыгунов

Впервые в истории РФ в копилке сборной страны оказалась медаль в соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина. На Играх в Пекине команда ОКР стала серебряным призером в командных соревнованиях в миксте. Завоевали историческую награду Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова и Евгений Климов.

Четыре медали биатлонистов

Российские биатлонисты в Пекине заработали одну серебряную и три бронзовые награды. Россияне были близки и к золотым медалям, но промахи Максима Цветкова и Кристины Резцовой на отдельных стартах выводили их из претендентов на победу за пределы призовых троек. Также мужская сборная России была явным лидером в эстафете, однако пять промахов Эдуарда Латыпова на последнем огневом рубеже лишили команду и преимущества в минуту и золотой медали: россияне тогда стали третьими.

Проклятие знаменосцев

Примета, согласно которой знаменосец сборной страны на церемонии открытия Олимпиады остается без золота, сработала и на этот раз. На параде в день открытия Игр эту роль выполнили хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина. Шипачев вместе с партнерами по хоккейной команде проиграл финал ОИ финнам и довольствовался серебром, Фаткулина осталась вообще без наград.

Между тем, на Олимпиаде-2014 в Сочи знаменосцем сборной России был бобслеист Александр Зубков. На домашних Играх он все же заработал две золотые медали, но обе позднее были аннулированы на фоне допингового скандала.

Ирен Вюст догнала Лидию Скобликову

Нидерландская конькобежка Ирен Вюст заработала золотую медаль на дистанции 1500 м и стала шестикратной олимпийской чемпионкой. Она повторила рекорд советской конькобежки Лидии Скобликовой, дважды ставшей чемпионкой ОИ-1960 и четырежды - ОИ-1964. Вюст становилась на высшую ступень пьедестала почета на Играх в 2006, 2010, 2014 (два раза), 2018 и 2022г.

Медальные виды спорта россиян

Помимо лыж, фигурного катания, хоккея, прыжках на лыжах с трамплина, биатлона, россияне на ОИ в Пекине заработали медали в шорт-треке, конькобежном спорте, фристайле, санном спорте, сноуборде.