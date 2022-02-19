Олимпиада Пекин 2022

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Российские фигуристы завоевали серебро и бронзу ОИ среди спортивных пар

Российские фигуристы завоевали серебро и бронзу ОИ среди спортивных пар
Евгения Тарасова и Владимир Морозов во время произвольного катания
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Российская пара фигуристов Евгения Тарасова – Владимир Морозов стала серебряным призером зимних Игр-2022 в соревновании спортивных пар.

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За произвольный прокат, прошедший в субботу, россияне заработали 155,00 балла. С учетом оценок за ранее прошедшую короткую программу (84,25), общее число баллов составило 239,25.

Бронз" завоевали еще одни россияне – Анастасия Мишина/Александр Галлямов, 237,71 (82,76 + 154,95).

Олимпийскими чемпионами стали представители Китая Суй Вэницзин/Хань Цун – 239,88 (84,41 + 155,47).

Еще одна пара из России, Анастасия Бойкова/Дмитрий Козловский в итоговом протоколе разместилась на четвертом месте – 220,50 (78,59 + 141,91).

Теперь в активе команды ОКР на Олимпиаде в Пекине 31 медаль – 6 золотых, 11 серебряных, 14 бронзовых.

Триумф российских фигуристов в Пекине

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На командном турнире Россия выступила в короткой и произвольной программах одним составом: спортивную пару представили Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальную – Виктория Синицина и Никита Кацалапов, в мужском одиночном катании выступил Марк Кондратюк, в женском – Камила Валиева.За произвольный прокат Камила Валиева заработала 178,92 балла. Этот результат оказался лучшим среди всех участниц произвольной программы (10 очков в зачет команды)Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали второй результат в произвольной программе, заработав для сборной России девять балловАнастасия Мишина и Александр Галлямов показали лучший результат в произвольном прокате. Их программу судьи оценили в 145,20 балла. Это добавило в зачет российской команды 10 баллов.Марк Кондратюк показал второй результат в произвольном прокате на командном турнире. Его выступление судьи оценили в 181,65 балла. Благодаря этому результату Кондратюк добавил в копилку российской команды 9 зачетных очков.Камила Валиева показала лучший результат в короткой программе в женском одиночном катании. За свой прокат она получила 90,18 балла и принесла в копилку российской команды 10 очков.Анастасия Мишина и Александр Галлямов показали второй результат в короткой программе спортивных пар. За свой прокат россияне заработали 82,64 балла, что принесло сборной России 9 очков в командный зачет.В короткой программе среди мужчин Марк Кондратюк занял третье место, получив от судей за своей прокат 95,81 балла (8 очков в зачет команды)Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали второй результат в ритм-танце на командном турнире. За прокат они заработали 85,05 балла и принесли в зачет команды 9 очков.
На командном турнире Россия выступила в короткой и произвольной программах одним составом: спортивную пару представили Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальную – Виктория Синицина и Никита Кацалапов, в мужском одиночном катании выступил Марк Кондратюк, в женском – Камила Валиева.
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