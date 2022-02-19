Российские фигуристы завоевали серебро и бронзу ОИ среди спортивных пар
Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Российская пара фигуристов Евгения Тарасова – Владимир Морозов стала серебряным призером зимних Игр-2022 в соревновании спортивных пар.
За произвольный прокат, прошедший в субботу, россияне заработали 155,00 балла. С учетом оценок за ранее прошедшую короткую программу (84,25), общее число баллов составило 239,25.
Бронз" завоевали еще одни россияне – Анастасия Мишина/Александр Галлямов, 237,71 (82,76 + 154,95).
Олимпийскими чемпионами стали представители Китая Суй Вэницзин/Хань Цун – 239,88 (84,41 + 155,47).
Еще одна пара из России, Анастасия Бойкова/Дмитрий Козловский в итоговом протоколе разместилась на четвертом месте – 220,50 (78,59 + 141,91).
Теперь в активе команды ОКР на Олимпиаде в Пекине 31 медаль – 6 золотых, 11 серебряных, 14 бронзовых.