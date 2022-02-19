Россия обновила национальный рекорд по числу медалей на зимних ОИ

Иван Якимушкин и Александр Большунов (слева направо) на цветочной церемонии после лыжной гонки на 30 км Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Российские спортсмены установили новый национальный рекорд по числу наград, завоеванных в рамках одной зимней Олимпиады.

В субботу число медалей, заработанных отечественными спортсменами на зимних Играх-2022 в Пекине, достигло 31 – 6 золотых, 11 серебряных, 14 бронзовых. До этого рекорд был датирован 2014 годом, когда на Олимпиаде в Сочи россияне выиграли 29 медалей (11, 9, 9).

Лучшим достижением сборной СССР является результат на ОИ-1988 в Калгари - также 29 (11, 9, 9).

Между тем, 20 февраля, в день закрытия Олимпиады, Россия улучшит свое достижение: хоккеисты команды Олимпийского комитета России сыграют в финале (против Финляндии), что гарантирует им как минимум серебро.

Что касается медалей россиян на Играх-2022 в субботу, копилка команды ОКР пополнилась одной золотой, двумя серебряными и одной бронзовой наградой.

Золото 19 февраля заработал лыжник Александр Большунов в марафоне. Серебряным призером в этой же дисциплине стал Иван Якимушкин, помимо него награду аналогичного достоинства завоевала пара фигуристов Евгения Тарасова/Владимир Морозов в соревновании спортивных пар. Здесь же бронзу завоевали Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

В настоящий момент команда ОКР занимает восьмое место в медальном зачете, опередив за сутки Австрию. На первом месте находится Норвегия (15, 8, 12), на втором – Германия (11, 8, 5), на третьем – Китай (9, 4, 2). Норвегия досрочно обеспечила себе победу в медальном зачете.

Норвегия лидирует и по общему числу наград (35), в тройке лучших – Россия (31) и Канада (25).