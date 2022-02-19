Олимпиада Пекин 2022

спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
НовостиНашиРасписаниеМедалиФотоОнлайны Весь спорт Поиск
Поиск
Лыжные гонки10:00Мужчины.   Россия Россия НорвегияПодробнееФигурное катание14:00Микст. Произвольная программа, финал  Китай Россия РоссияПодробнееХоккей с шайбой16:10Мужчины. Матч за 3-е место Словакия - Швеция 4:0Подробнее

Россия обновила национальный рекорд по числу медалей на зимних ОИ

Россия обновила национальный рекорд по числу медалей на зимних ОИ
Иван Якимушкин и Александр Большунов (слева направо) на цветочной церемонии после лыжной гонки на 30 км
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Российские спортсмены установили новый национальный рекорд по числу наград, завоеванных в рамках одной зимней Олимпиады.

В субботу число медалей, заработанных отечественными спортсменами на зимних Играх-2022 в Пекине, достигло 31 – 6 золотых, 11 серебряных, 14 бронзовых. До этого рекорд был датирован 2014 годом, когда на Олимпиаде в Сочи россияне выиграли 29 медалей (11, 9, 9).

Лучшим достижением сборной СССР является результат на ОИ-1988 в Калгари - также 29 (11, 9, 9).

Между тем, 20 февраля, в день закрытия Олимпиады, Россия улучшит свое достижение: хоккеисты команды Олимпийского комитета России сыграют в финале (против Финляндии), что гарантирует им как минимум серебро.

СпортНорвегия досрочно выиграла медальный зачет ОлимпиадыНорвегия досрочно выиграла медальный зачет ОлимпиадыЧитать подробнее

Что касается медалей россиян на Играх-2022 в субботу, копилка команды ОКР пополнилась одной золотой, двумя серебряными и одной бронзовой наградой.

Золото 19 февраля заработал лыжник Александр Большунов в марафоне. Серебряным призером в этой же дисциплине стал Иван Якимушкин, помимо него награду аналогичного достоинства завоевала пара фигуристов Евгения Тарасова/Владимир Морозов в соревновании спортивных пар. Здесь же бронзу завоевали Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

В настоящий момент команда ОКР занимает восьмое место в медальном зачете, опередив за сутки Австрию. На первом месте находится Норвегия (15, 8, 12), на втором – Германия (11, 8, 5), на третьем – Китай (9, 4, 2). Норвегия досрочно обеспечила себе победу в медальном зачете.

Норвегия лидирует и по общему числу наград (35), в тройке лучших – Россия (31) и Канада (25).

Олимпиада-2022 в Пекине

20
Во время женского масс-старта на соревнованиях по биатлонуКанадские хоккеистки перед матчем против сборной СШАБиатлонист во время тренировкиРоссийская спортсменка Камила Валиева выступает с короткой программой женского одиночного катанияНемецкий прыгун с трамплина Карл Гайгер Фигуристы Наталия Калишек и Максим Сподырев (Польша) во время соревнований по танцам на льдуСпортсмен выполняет трюк во время тренировкиМарион Тено (Канада) в командном турнире по лыжной акробатикеАмериканский фигурист Нэтан Чен, ставший победителем в мужском одиночном катанииСотрудник аэропорта в ПекинеСкелетонист из Американского Самоа Натан КрамптонСмешанная эстафета по биатлону в ЧжанцзякоуАмериканская лыжница Джессика Диггинс во время церемонии награжденияКвалификация сноубордистов в слоупстайлеМатиас Восте из Бельгии готовится к соревнованиям по конькобежному спорту на дистанции 1500 метров Огонь Олимпийских игр в ПекинеВыступление китайских фигуристов Ван Шиюэ и Лю СиньюйМедицинский персонал в Национальном конькобежном овале в ПекинеОфициальный талисман игр панда Бин Дуньдунь в Главном медиа-центре в ПекинеСоревнования по конькобежному спорту на 1500 метров среди мужчин
Во время женского масс-старта на соревнованиях по биатлону
Хроника 23 января – 19 февраля 2022 годаНаши на Олимпиаде в Пекине
Олимпиада-2022

Новости по теме

Олимпиада Пекин 2022

Российские фигуристы завоевали серебро и бронзу ОИ среди спортивных пар

Российские фигуристы завоевали серебро и бронзу ОИ среди спортивных пар

Норвегия досрочно выиграла медальный зачет Олимпиады

Норвегия досрочно выиграла медальный зачет Олимпиады

Большунов будет знаменосцем команды России на церемонии закрытия ОИ

Большунов выиграл золото в марафоне, Якимушкин завоевал серебро

Большунов выиграл золото в марафоне, Якимушкин завоевал серебро

Игры в Пекине. 19 февраля. Онлайн

Игры в Пекине. 19 февраля. Онлайн

Сборная России по хоккею победила Швецию и вышла в финал Олимпиады

Сборная России по хоккею победила Швецию и вышла в финал Олимпиады

Тарасова и Морозов стали вторыми в короткой программе среди спортивных пар

Тарасова и Морозов стали вторыми в короткой программе среди спортивных пар

Россияне заработали одну медаль на Олимпиаде в пятницу

Россияне заработали одну медаль на Олимпиаде в пятницу

Йоханнес Бе стал пятикратным олимпийским чемпионом

Российский фристайлист Ридзик завоевал бронзу Олимпиады в ски-кроссе

Российский фристайлист Ридзик завоевал бронзу Олимпиады в ски-кроссе

Фотогалереи

Олимпийские падения
10

Олимпийские падения

Олимпиада-2022 в Пекине
20

Олимпиада-2022 в Пекине

Триумф российских фигуристов в Пекине
9

Триумф российских фигуристов в Пекине

Российские триумфаторы Олимпиад на Играх в Пекине
11

Российские триумфаторы Олимпиад на Играх в Пекине

Открытие Олимпиады-2022 в Пекине
17

Открытие Олимпиады-2022 в Пекине

Самые титулованные участники зимних Игр в истории
9

Самые титулованные участники зимних Игр в истории

Пекин в преддверии Олимпиады
13

Пекин в преддверии Олимпиады

Новости спорта

Российские фигуристы завоевали серебро и бронзу ОИ среди спортивных пар

Российские фигуристы завоевали серебро и бронзу ОИ среди спортивных пар

Норвегия досрочно выиграла медальный зачет Олимпиады

Норвегия досрочно выиграла медальный зачет Олимпиады

Большунов будет знаменосцем команды России на церемонии закрытия ОИ

Большунов выиграл золото в марафоне, Якимушкин завоевал серебро

Большунов выиграл золото в марафоне, Якимушкин завоевал серебро

Игры в Пекине. 19 февраля. Онлайн

Игры в Пекине. 19 февраля. Онлайн

Сборная России по хоккею победила Швецию и вышла в финал Олимпиады

Сборная России по хоккею победила Швецию и вышла в финал Олимпиады

Тарасова и Морозов стали вторыми в короткой программе среди спортивных пар

Тарасова и Морозов стали вторыми в короткой программе среди спортивных пар

Россияне заработали одну медаль на Олимпиаде в пятницу

Россияне заработали одну медаль на Олимпиаде в пятницу

Йоханнес Бе стал пятикратным олимпийским чемпионом

Российский фристайлист Ридзик завоевал бронзу Олимпиады в ски-кроссе

Российский фристайлист Ридзик завоевал бронзу Олимпиады в ски-кроссе
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csesr', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });