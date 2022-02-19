Норвегия досрочно выиграла медальный зачет Олимпиады

Норвежская конькобежка Рагне Виклунд Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Сборная Норвегии за день до окончания зимних Игр-2022 в Пекине досрочно обеспечила себе итоговое первое место в медальном зачете.

В настоящий момент в активе норвежской сборной 15 золотых медалей, тогда как у ближайшего преследователя, Германии – 10. До завершения олимпийских соревнований в столице Китая осталось разыграть семь комплектов наград, однако в трех из них немцы на золото уже не претендует. Это делает Норвегию недосягаемой в общем зачете.

На третьем месте идет сборная США, у которой восемь наград высшего достоинства. По столько же – у Нидерланд, Швеции и Китая, но у американцев есть преимущество по серебряным медалям, которые являются вторым по значимости критерием распределения мест в зачете.

Команда России – на восьмом месте, шесть золотых медалей.

Игры в Пекине завершатся 20 февраля.