Кириленко номинирован на место в символической сборной Евролиги десятилетия

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU -Бывший баскетболист московского ЦСКА и сборной России Андрей Кириленко вошел в число претендентов на попадание в символическую сборную Евролиги по итогам десятилетия (2010 - 2020 годов).

Как сообщает пресс-служба Евролиги, в список претендентов войдут 50 баскетболистов. Голосование завершится в 2020 году.

Кириленко выступал за ЦСКА с 1998 по 2001, с 2011 по 2012 и в 2015 году. Россиянин признавался самым ценным игроком Евролиги в 2012 году и дважды становился лучшим игроком Европы (в 2007 и 2012 годах). Играл он на позиции нападающего.

В составе сборной России он выиграл бронзовую медаль Олимпийских игр 2012 года, а также золотую и бронзовые награды чемпионатов Европы 2007 и 2011 годов соответственно.

В настоящее время Кириленко является президентом Российской федерации баскетбола (РФБ).