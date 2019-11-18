Очередных российских легкоатлетов дисквалифицировали за допинг
Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) дисквалифицировала прыгунью с шестом Нину Клюжеву за нарушение антидопинговых правил.
Как сообщает пресс-служба ВФЛА в понедельник, в пробе, взятой на Всероссийских соревнованиях "Мемориал иркутских легкоатлетов", была обнаружена запрещенная субстанция фуросемид.
Легкоатлетка дисквалифицирована на два года с даты временного отстранения - 27 августа 2019 года. Аннулированию подлежат результаты спортсменки, показанные с 10 августа 2019 года.
Также наказана Ксения Елизова, специализирующаяся в спринтерской беге. В ее пробе, взятой на том же соревновании, обнаружены метилгексанамин, гептаминол. Они также относятся к запрещенным субстанциям.
Наказание Елизовой - идентично по продолжительности срока дисквалификации, начала ее отсчета и аннулирования результатов с наказанием Клюжевой.
Таким образом, дисквалификации за допинг подверглись очередные отечественные легкоатлеты