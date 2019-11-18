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Очередных российских легкоатлетов дисквалифицировали за допинг

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) дисквалифицировала прыгунью с шестом Нину Клюжеву за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает пресс-служба ВФЛА в понедельник, в пробе, взятой на Всероссийских соревнованиях "Мемориал иркутских легкоатлетов", была обнаружена запрещенная субстанция фуросемид.

Легкоатлетка дисквалифицирована на два года с даты временного отстранения - 27 августа 2019 года. Аннулированию подлежат результаты спортсменки, показанные с 10 августа 2019 года.

Также наказана Ксения Елизова, специализирующаяся в спринтерской беге. В ее пробе, взятой на том же соревновании, обнаружены метилгексанамин, гептаминол. Они также относятся к запрещенным субстанциям.

Наказание Елизовой - идентично по продолжительности срока дисквалификации, начала ее отсчета и аннулирования результатов с наказанием Клюжевой.

Таким образом, дисквалификации за допинг подверглись очередные отечественные легкоатлеты

легкая атлетика допинг

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