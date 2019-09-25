Победитель юниорского ЧМ в прыжках с шестом Ивакин отстранен на 4 года

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Чемпион мира в прыжках с шестом среди юниоров Антон Ивакин получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

"В соответствии с решением РАА "РУСАДА" спортсмен Антон Ивакин признан нарушившим Общероссийские антидопинговые правила (п.2.3. "Уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб") и дисквалифицирован на 4 года.

"У спортсмена не было временного отстранения, поэтому срок дисквалификации отсчитывается с даты вынесения решения - 23.09.2019", - говорится в сообщении пресс-службы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Отмечается, что спортсмен наказан за отказ 31 августа от сдачи пробы в рамках внесоревновательного контроля.