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CAS дисквалифицировал чемпионку мира по легкой атлетике Гущину

CAS дисквалифицировал чемпионку мира по легкой атлетике Гущину
Россиянка Юлия Гущина на XXX летних Олимпийских играх
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российских легкоатлеток Юлию Гущину и Анну Назарову за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), Гущина, специализирующаяся в спринтерском беге, дисквалифицирована на четыре года. CAS вынес решение на основании повторных проверок.

"В пробах, взятых у спортсменки на чемпионате мира в Тэгу (2011 год) и на Олимпийских играх в Лондоне (2012 год), обнаружен туринабол. Гущина дисквалифицирована на четыре года с даты временного отстранения - 27 марта 2017 года. Аннулированию подлежат результаты спортсменки, показанные с 1 сентября 2011 года по 31 декабря 2014 года".

В этот период входит, в частности, золото чемпионата мира-2013 в эстафете 4х400 м, серебро в этой же дисциплине на Олимпиаде-2012, но этой награды сборная России уже лишилась два года назад: тогда выяснилось, что запрещенное вещество было у Антонины Кривошапки, также бежавшей в составе эстафетной команды.

Также Гущина лишается золотой медали командного чемпионата Европы 2011 года.

Что касается Анны Назаровой, она "дисквалифицирована на два года с даты временного отстранения - 17 мая 2017 года".

"Аннулированию подлежат результаты спортсменки, показанные с 8 августа 2012 по 31 августа 2014 года", - отмечает пресс-служба ВФЛА.

В пробе спортсменки, взятой на ОИ в Лондоне, также обнаружен туринабол.

легкая атлетика допинг ВФЛА

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