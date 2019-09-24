Легкоатлетка Ласицкене в случае отстранения от ОИ будет бороться за права в одиночку

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене заявляет, что в свете очередного допингового скандала готова к любому развитию событий.

"В последнее время я уже не раз говорила, что уверенности в участии в Играх (2020 года - ИФ) в Токио у нас нет. И дело не в эмоциях или в том, что я ничего не знаю, как пытались представить некоторые. Мы знаем достаточно, чтобы так думать. Но мы готовы к любому варианту", - написала спортсменка в инстаграме.

По ее словам, если российских легкоатлетов не допустят к участию ОИ, она будет отстаивать свои права в одиночку.

"Мы уже не те, что были перед Олимпиадой в Рио. Теперь мы будем до конца отстаивать свое право выступить на Олимпиаде. Ни в какие коллективные иски мы больше не подпишемся. Если потребуется пойти в CAS, я пойду и буду бороться там именно за себя. Пропускать вторую подряд Олимпиаду из-за каких-то непонятных людей, которые не могут честно выполнять свою работу, я не намерена", - написала она.

Ласицкене отметила, что в случае нового отстранения Российского антидопингового агентства (РУСАДА), она поедет "тренироваться за пределы России, чтобы быть доступными для международных допинг-офицеров".

"Я нахожусь в международном пуле тестирования IAAF , так что это может помочь", - сказала она.

Комментируя решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), она выразила мнение, что "заложники ситуации - это спортсмены, а не руководство ВФЛА, как пытается представить господин Шляхтин (глава ВФЛА - ИФ)".

На летней Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро российская сборная выступала в усеченном составе. Из-за допингового скандала не были допущены к Играм команды легкоатлетов (за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной), тяжелоатлетов, было значительно сокращено представительство гребцов, велогонщиков и ряда других видов спорта. При этом существовала перспектива отстранения от Игр всей олимпийской сборной России.

Теперь Россия оказалась под угрозой отстранения от летней Олимпиады-2020 в Токио - в связи с подозрениями на манипуляцию данными базы московской антидопинговой лаборатории.