Дания стала соперником сборной России на Евро-2020

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Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Сборная Дании по футболу завоевала путевку на чемпионат Европы 2020 года.

В матче отборочного турнира Евро-2020 она сыграла вничью – 1:1 с командой Ирландии. Это позволило датчанам пробиться на чемпионат Европы со второго места в своей группе. С первого места вышла Швейцария, в гостях разгромившая Гибралтар (6:1).

Датский Копенгаген, как и российский Петербург, входят в число городов, принимающих матчи Евро-2020. Регламент турнира сводит Данию и Россию, также отобравшуюся на турнир, в одну группу. Причем, в группу В, матчи в которой запланированы на Петербург и Копенгаген.

Остальные соперники сборных Дании и России станут известны по итогам жеребьевки, которая пройдет 30 ноября.

Пока же определились не все участники Евро-2020. Путевки к настоящему моменту завоевали 19 команд: Россия, Бельгия, Англия, Чехия, Италия, Польша, Австрия, Украина, Испания, Турция, Франция, Германия, Нидерланды, Хорватия, Швеция, Финляндия, Португалия, Швейцария, Дания.

В турнире примут участие 24 сборные.

Впервые в истории чемпионатов Европы финальная часть пройдет в 12 странах континента. Матчи примут Санкт-Петербург (Россия), Баку (Азербайджан), Бухарест (Румыния), Будапешт (Венгрия), Мюнхен (Германия), Амстердам (Нидерланды), Копенгаген (Дания), Рим (Италия), Бильбао (Испания), Дублин (Ирландия), Лондон (Англия), Глазго (Шотландия).

Финал чемпионата Европы-2020 пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Действующий чемпион – сборная Португалии.