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Сын Лукашенко стал первым вице-президентом Олимпийского комитета Белоруссии

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Сын президента Белоруссии Виктор Лукашенко, помощник президента по национальной безопасности избран первым вице-президентом Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии, сообщает "БелТА". За него проголосовало Олимпийское собрание.

Президент Лукашенко еще не решил, будет ли его сын совмещать обе должности. По его словам, сын обеспечивал ему тесный канал связи с силовыми структурами, и его отставка с поста помощника президента будет потерей для государства.

Он рассказал, что не он выдвинул Виктора Лукашенко на пост первого вице-президента НОК, ему это сначала предлагали многие соотечественники. "Но когда начали настаивать на этом некоторые представители, не бедные, зарубежных государств, попросили меня рассмотреть этот вопрос, я сдался", - признался он.

"Если кто-то думает, что тут с подачи отца ему большую должность отвалили, ну, у него и так должность - дай бог каждому, приличная - помощник по национальной безопасности", - сказал Александр Лукашенко.

Виктору Лукашенко 43 года. Он старший сын президента. В апреле 2019 года он стал и.о. первого вице-президента НОК и стал заниматься вопросами международного сотрудничества и подготовкой к крупным спортивным мероприятиям.

Президентом НОК Белоруссии является Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко НОК Белоруссия Виктор Лукашенко

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