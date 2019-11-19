Александр Кержаков вывел юношескую сборную в элитный раунд ЧЕ

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Юношеская сборная России по футболу со счетом 4:0 победила сверстников из команды Польши в матче отборочного турнира первенства Европы среди игроков не старше 19 лет.

На 20-й минуте счет открыл Кирилл Косарев, на 37-й Илья Вахания провел в ворота поляков второй гол. На 50-й минуте Эдгар Севикян довел счет до крупного, а на 66-й состоялся четвертый гол: его провел Игорь Школик.

Встреча прошла в рамках первого отборочного раунда ЧЕ в Кардиффе. Россияне набрали в трех матчах 5 очков, заняли в пятой отборочной группе второе место и вышли в элитный раунд – второй отборочный этап чемпионата.

Старшим тренером юношеской сборной России является известный в прошлом футболист Александр Кержаков.