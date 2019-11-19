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"Трактор" проиграл пятый матч подряд в КХЛ

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Хоккейный клуб "Трактор" (Челябинск) потерпел поражение от финского "Йокерита" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Матч, проходивший в Челябинске, закончился со счетом 5:2 (2:0, 3:1, 0:1) в пользу гостей. В составе финского клуба дублем отметился Вели-Матти Савинайнен (22-я и 34-я минуты), по одной шайбе забросили Петри Контиола (4), Ахти Оксанен (6) и Ессе Йоэнсуу (39). В составе "Трактора" отличились Ник Бэйлен (28) и Томаш Гика (59).

Для "Трактора" это поражение стало пятым подряд. Он - аутсайдер Восточной конференции КХЛ. "Йокерит" - на седьмом месте в Западной конференции.

Следующую встречу челябинцы проведут 24 ноября на домашней арене против нижегородского "Торпедо". "Йокерит" 22 ноября дома примет московское "Динамо".

хоккей КХЛ

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