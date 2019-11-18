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ЦСКА проиграл четвертый матч подряд в КХЛ

"Северсталь", которой уступили армейцы, прервала десятиматчевую серию поражений

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА проиграл череповецкой "Северстали" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Основное время встречи, прошедшей в Москве, завершилось вничью, победитель определился в овертайме. Результат матча - 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) в пользу "Северстали".

Дублем отметился нападающий "Северстали" Дмитрий Марковин (25-я и 61-я минуты). ЦСКА ответил голом Кирилла Капризова (54).

Это поражение стало для ЦСКА четвёртым подряд. "Северсталь" прервала десятиматчевую серию поражений.

Следующий матч ЦСКА проведет на выезде с подольским "Витязем", "Северсталь" сыграет в гостях с ХК "Сочи".

хоккей КХЛ

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