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СКА выиграл четвертый матч подряд в КХЛ

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Хоккеисты петербургского СКА добились победы над владивостокским "Адмиралом" в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Основное время встречи завершилось вничью, победитель определился в овертайме. Итоговый счет – 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу СКА.

Это четвертая победа СКА подряд в КХЛ. В последний к настоящему моменту раз вкус поражения в чемпионате петербургские хоккеисты вкусили 2 ноября, проиграв "Локомотиву" на своем льду.

Сейчас СКА занимает второе место в Западной конференции, "Адмирал" восьмое – в Восточной.

В свою очередь, хабаровский "Амур" прервал четырехматчевую серию, на своем льду взяв верх над финским "Йокеритом" – 4:1 (0:1, 1:0, 3:0). До этого в последний раз "Амур" побеждал 26 октября: в Челябинске ему покорился местный "Трактор".

Сейчас "Амур" на 11-м месте в Восточной конференции, "Йокерит" – на восьмой строчке в Западной.

хоккей КХЛ

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