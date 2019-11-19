Ворота сборной России в матче с Сан-Марино доверено защищать Шунину

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Голкипер московского "Динамо" Антон Шунин будет вратарем сборной России по футболу в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года.

Он вошел в стартовый состав команды. Полностью состав выглядит так: Антон Шунин, Федор Кудряшов, Георгий Джикия, Максим Беляев, Сергей Петров, Далер Кузяев, Магомед Оздоев, Алексей Миранчук, Зелимхан Бакаев, Алексей Ионов, Артем Дзюба.

Матч пройдет на поле Сан-Марино во вторник и стартует в 22:45 мск. Турнирного значения он иметь не будет, поскольку Россия досрочно завоевала путевку на Евро, а сборная Сан-Марино, в активе которой ноль очков и один гол (Казахстану), задолго до финиша лишилась шансов.