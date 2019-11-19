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Дзюба озвучил амбиции на Евро-2020

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба надеется, что на чемпионате Европы 2020 года национальная команда страны окажется как минимум в числе восьми лучших.

"Цель выйти в плей-офф будет стоять однозначно. Но хочется выйти как минимум в четвертьфинал. На чемпионате мира был четвертьфинал. Сейчас тоже хочется туда и даже зайти подальше. Но для начала надо выходить из группы", - приводит слова нападающего официальный сайт УЕФА.

"Считаю, мы не топ-сборная, которая едет выигрывать турнир. Конечно, хочется побеждать. Но нужно решать проблемы по мере их поступления, узнать, какой окажется группа. Как минимум два матча мы проведем дома, это для нас огромное подспорье", - сказал Дзюба.

Сборная России завоевала путевку на Евро-2020 досрочно, на турнир она едет со второго места в своей группе. Первое место заняла Бельгия, которая считается одним из наиболее вероятных соперников россиян и по финальной части чемпионата. Уже известно, что в группу В Евро-2020 вместе с Россией попала Дания.

футбол Евро-2020

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