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"Реал" разгромил "Химки", "Валенсия" победила "Зенит" в Евролиге

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Баскетболисты подмосковных "Химок" потерпели крупное поражение от мадридского "Реала" в матче девятого тура Евролиги.

Встреча, прошедшая в Мадриде в ночь на среду по московскому времени, завершилась со счетом 104:76 (31:25, 34:17, 27:14, 12:10) в пользу "Реала".

Еще один российский клуб, "Зенит" в Валенсии сыграл с одноименной командой и тоже уступил. Матч завершился со счетом 94:90 (15:16, 18:22, 24:25, 37:27) в пользу "Валенсии".

Сейчас "Реал" занимает шестое место в турнирной таблице, "Химки" – седьмое", "Валенсия" – 15-е, "Зенит" – последнее, 18-е.

Действующим победителем Евролиги является московский ЦСКА, который в среду играет с испанской "Басконией" в гостях.

баскетбол Евролига

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