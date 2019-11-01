ЦСКА победил "Зенит" в Евролиге

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Баскетболисты ЦСКА нанесли поражение петербургскому "Зениту" в матче шестого тура Евролиги.

Встреча, прошедшая в Петербурге, завершилась со счетом 87:70 (26:15, 22:22, 13:22, 26:11) в пользу армейского клуба.

ЦСКА при пяти победах и одном поражении занимает второе место в турнирной таблице. "Зенит", у которого две победы (в овертайме) и четыре поражения – на 15-м месте.

ЦСКА является действующим и четырехкратным победителем Евролиги. "Зенит" - дебютант турнира.