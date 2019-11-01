Поиск

ЦСКА победил "Зенит" в Евролиге

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Баскетболисты ЦСКА нанесли поражение петербургскому "Зениту" в матче шестого тура Евролиги.

Встреча, прошедшая в Петербурге, завершилась со счетом 87:70 (26:15, 22:22, 13:22, 26:11) в пользу армейского клуба.

ЦСКА при пяти победах и одном поражении занимает второе место в турнирной таблице. "Зенит", у которого две победы (в овертайме) и четыре поражения – на 15-м месте.

ЦСКА является действующим и четырехкратным победителем Евролиги. "Зенит" - дебютант турнира.

баскетбол Евролига

Новости по теме

Новости

Первый канал в прямом эфире покажет матч Россия-Бельгия

"Спартак" победил "Ростов" в Кубке России и вышел на ЦСКА

ФК "Зенит" разгромил "Томь" и вышел в четвертьфинал Кубка России

ЦСКА вышел в четвертьфинал Кубка России по футболу

Малкин заявил, что не будет отказываться от российского гражданства

Овечкин стал лучшим игроком дня в НХЛ

Овечкин стал лучшим игроком дня в НХЛ

С Rambler взыскали 1,4 млн руб. за пиратское размещение фрагментов футбольных матчей

Российская премьер-лига-2019/20

Дзюба стал лучшим игроком РПЛ в октябре

Евгений Малкин объяснил наличие у него американского паспорта

ВАДА получило дополнительные ответы от РФ по работе Московской лаборатории

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');