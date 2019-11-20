Мини-футбольный клуб "Спартак" снялся с чемпионата России

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - "Спартак" досрочно прекратил участие в чемпионате России по мини-футболу среди команд Высшей лиги.

"Уважаемые болельщики! С сожалением сообщаем, что мини-футбольный клуб "Спартак" снимается с участия в сезоне 2019/2020 первенства России по мини-футболу (Конференция "Запад")", - говорится, без указания причин, в сообщении пресс-службы клуба.

Высшая лига - второй по значимости дивизион в отечественном мини-футболе. Перед началом прошлого года "Спартак" целился попасть в Суперлигу, однако не смог пройти лицензирование.

В декабре 2015 года сообщалось о начале сотрудничества между футбольным, хоккейным и мини-футбольным клубами "Спартак".

Команда прекращает участие в первенстве Высшей лиги, занимая последнее, 16-е место в Западной конференции.

Мини-футбольный "Спартак" был создан в 1992 году. Через девять лет выиграл чемпионат России. В 2008 году из-за финансовых проблем прекратил существование, но возродился спустя пять лет.