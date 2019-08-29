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Гендиректор ХК рассказал о работе над слиянием "Спартака" с другими клубами бренда

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Процесс объединения различных спортивных клубов под брендом "Спартак" не остановился, заявил "Интерфаксу" генеральный директор хоккейного клуба Андрей Веревко.

СпортГандбольный "Спартак" занялся процессом объединения с одноименными ФК и ХКЧитать подробнее

"В МФСО "Спартак" произошли определенные изменения, там сейчас активное руководство, которое занимается этим вопросом. Процесс живой, активный, ребята там (в МФСО) начали активно заниматься маркетингом, структурированием своей деятельности, мы с ними в постоянном контакте", - сказал Веревко.

В декабре 2015 года сообщалось о начале сотрудничества между футбольным, хоккейным и мини-футбольным клубами "Спартак".

В марте 2018 года был подписан меморандум между футбольным и мини-футбольным клубами "Спартак". Он подразумевает совместную работу по привлечению талантливых детей академии по мини-футболу "Спартак" к тренировочным занятиям в академии имени Федора Черенкова, стажировку тренеров, проведение мастер-классов и обмен полезными методическими наработками.

15 августа 2018 года генеральный директор мини-футбольного "Спартака" Владимир Смирнов заявил, что об объединении команд по различным видам спорта под единым брендом "Спартак" говорить пока рано.

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