"Локомотив" обыграл "Тамбов" в матче 17-го тура РПЛ

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" одержали победу над "Тамбовом" в гостевом матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Результат встречи, прошедшей в Саранске, - 3:2 в пользу "Локо".

В составе железнодорожников дублем отметился полузащитник Гжегож Крыховяк, отличившись на 29-й и 55-й минутах. На 33-й минуте встречи мяч в свои ворота забил защитник тамбовчан Адесойе Ойеволе. За хозяев отличились нападающий Владимир Обухов на 39-й минуте и полузащитник Михаил Костюков на 47-й минуте.

"Локомотив", набрав 34 очка, занимает второе место в чемпионате России. "Тамбов" с 17 баллами занимает 14 место в турнирной таблице РПЛ.

Следующий матч столичная команда проведет дома 1 декабря против московского "Динамо". "Тамбов" сыграет на выезде с "Краснодаром" 2 декабря.