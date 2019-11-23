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Сборная России по теннису проиграла Канаде в полуфинале Кубка Дэвиса

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Российская сборная команда по теннису проиграла канадцам со счетом 1-2 в полуфинале Кубка Дэвиса в Мадриде.

После одиночных матчей счет во встрече был 1-1. В первом матче россиянин Андрей Рублев обыграл канадца Вашека Поспишила со счетом 6:4, 6:4. Во второй игре Карен Хачанов проиграл Денису Шаповалову - 4:6, 6:4, 4:6. В решающей парной встрече Хачанов и Рублев не смогли обыграть Шаповалову и Поспишилу - 3:6, 6:3, 6:7 (5:7).

В финале турнира в воскресенье сборная Канады сыграет с победителем матча Испания - Великобритания, который состоится позже в субботу.

Кубок Дэвиса проводится ежегодно с 1900 года. Рекордсменом по числу побед в турнире является сборная США (32). Россияне становились обладателями Кубка Дэвиса дважды (2002, 2006). Действующим победителем турнира являются хорваты.

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