Россиянка Фаткулина стала второй на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира по конькобежному спорту

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Россиянка Ольга Фаткулина заняла второе место на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в городе Томашув-Мазовецком в Польше.

Фаткулина преодолела дистанцию за 37,973 секунды. Первой стала японка Нао Кодайра с результатом 37,775 секунды, тройку лидеров замкнула россиянка Дарья Качанова, набравшая 38,084 секунды.

Фаткулина является серебряным призером Олимпийских игр в Сочи и чемпионкой мира 2013 года на 1000 м.