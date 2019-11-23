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Россиянка Фаткулина стала второй на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира по конькобежному спорту

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Россиянка Ольга Фаткулина заняла второе место на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в городе Томашув-Мазовецком в Польше.

Фаткулина преодолела дистанцию за 37,973 секунды. Первой стала японка Нао Кодайра с результатом 37,775 секунды, тройку лидеров замкнула россиянка Дарья Качанова, набравшая 38,084 секунды.

Фаткулина является серебряным призером Олимпийских игр в Сочи и чемпионкой мира 2013 года на 1000 м.

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