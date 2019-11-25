Юрий Семин назвал проблемы "Локомотива" перед игрой с "Байером"

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Главный тренер московского ФК "Локомотив" Юрий Семин выразил беспокойство в связи с тем, что ряд основных игроков команды вышли из строя в преддверии матча Лиги чемпионов УЕФА с леверкузенским "Байером".

"У нас есть проблемы — травмы основных игроков", - приводит слова Семина "Чемпионат".

"У нас была неоднородная подготовка к сезону - одни тренировались полный цикл, другие - недельный, "сборники" вообще приехали накануне. База не была заложена. Но это часть жизни, часть футбола и нашего чемпионата. Мы должны быть готовы к завтрашнему матчу - и мы будем", - сказал тренер.

"Сегодняшняя тренировка и завтрашнее утро покажет состояние травмированных, полутравмированных и здоровых игроков. Поле в отличном состоянии, идеальном! Будет хороший футбол", - выразил мнение он.

Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов пройдет в Москве во вторник и стартует в 20:55 мск.

Сейчас "Локомотив" занимает третье место в группе D, набрав три очка – как раз благодаря победе над "Байером" в гостях в первом туре. "Байер" также набрал три очка и занимает четвертое место. Во главе турнирной таблицы туринский "Ювентус" (10 очков), на втором месте – мадридский "Атлетико" (7).