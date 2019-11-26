Нурмагомедов подписал контракт на проведение боя против Фергюсона

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов подписал соглашение на проведение боя против американца Тони Фергюсона.

"Чемпион подписал соглашение о поединке с Тони Фергюсоном (...) 18 апреля Орел приземлится в Бруклине еще раз", - написал менеджер российского бойца Али Абдель-Азиз.Абдель-Азиз в инстаграме.

Нурмагомедов является действующим чемпионом UFC в лёгком весе. 7 сентября 2019 года он одержал победу над американцем Дастином Порье и защитил титул. На счету 30-летнего россиянина 28 побед в 28 поединках.

В свою очередь, 35-летний Тони Фергюсон одержал 25 побед в 28 поединках.

В предыдущий раз Нурмагомедов защитил свой титул в октябре 2018 года в США в поединке с ирландцем Конором Макгрегором.