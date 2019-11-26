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Лукашенко назвал спорт политикой и войной без правил

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - В спорт пришла политика и он из соревнования превратился в войну без правил, где "в плен не берут", считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Как передает "БелТА" он заявил это, когда вручал государственные награды спортсменам и тренерам.

"Как только увидели где-то, если это не американец, может быть, еще не китаец, так начинают прессовать", - сказал президент.

Он привел для примера прыгуна в высоту Дмитрия Набокова, которого заподозрили в употреблении допинга и отстранили от соревнований.

Он привел в пример белорусского прыгуна в высоту Дмитрия Набокова, которого отстранили от соревнований из-за подозрений в употреблении допинга. По мнению президента, спортсмена наказали "за какую-то мелочь", решив, что "он может кому-то помешать на Олимпиаде".

"К этому надо быть готовыми. Это война без правил. В войне мало правил, но здесь вообще никаких правил. Там в плен не берут, грубо говоря, а расстреливают сразу, даже не успеешь финишной ленточки достичь", - заявил Лукашенко.

Александр Лукашенко Белоруссия Дмитрий Набоков США Китай

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