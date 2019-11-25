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Названы арбитры на матчи ЦСКА и "Краснодара" в Лиге Европы

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал списки арбитров, которые будут работать на матчах пятого тура группового этапа Лии Европы УЕФА.

На матче "Краснодара" против швейцарского "Базеля" будет работать шотландская бригада судей во главе с Бобби Мэдденом.

Игра пройдет в Краснодаре в четверг и начнется в 18:55 мск.

"Краснодар" занимает третье место в группе C, набрав 6 очков. Столько же баллов у имеющего преимущество по дополнительным показателям "Хетафе" из Испании. На первом месте – 10 баллов – находится "Базель", на четвертом с 1 баллом располагается турецкий "Трабзонспор".

Встречу московского ЦСКА против болгарского "Лудогорца" обслужит бригада рефери из Дании во главе с Якобом Кехлетом.

Игра пройдет в четверг в Москве и стартует в 20:55 мск. Сейчас ЦСКА, набрав 1 очко, занимает последнее, четвертое место в своей группе. Лидирует "Эспаньол", набравший 10 очков. Далее идут "Лудогорец" (6) и венгерский "Ференцварош" (5).

футбол Лига Европы УЕФА

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