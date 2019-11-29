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Казахстанская федерация не получала уведомлений о дисквалификации лыжника Полторанина

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Казахстанская сторона не получала официальных уведомлений Международной федерации лыжного спорта (FIS) о четырехлетней дисквалификации лыжника Алексея Полторанина, сообщили в пресс-службе национальной федерации лыжных гонок.

"Исходя из сообщений в СМИ, данное сообщение прозвучало во время подготовки к первому этапу кубка мира в Финляндии от генерального секретаря FIS Сары Льюис, но на данный момент казахстанская сторона не получила официальное уведомление. Мы сейчас подготовили и направляем официальный запрос в FIS, как только мы получим официальное уведомление, мы сообщим", - сказал собеседник "Интерфакса".

"В чем именно обвиняют Алексея, мы в настоящий момент не знаем", - добавили в федерации.

Ранее ряд зарубежных СМИ сообщил, что самый известный казахстанский лыжник Алексей Полторанин дисквалифицирован на четыре года из-за использования кровяного допинга на чемпионате мира 2019 года. По данным изданий, вина 32-летнего спортсмена доказана. "Мы тщательно разобрались в ситуации", - приводятся в сообщениях слова генерального секретаря FIS Сары Льюис.

В конце февраля полиция Австрии задержала несколько человек, включая Полторанина. По данным FIS, задержанию предшествовало долгосрочное антидопинговое расследование. Австрийские СМИ тогда сообщали, что Полторанин и два австрийских спортсмена - Доминик Бальдауф и Макс Хауке - признались в применении кровяного допинга, дали показания австрийской полиции, после чего были отпущены из-под стражи.

FIS отстранила Полторанина от соревнований с 1 марта.

лыжные гонки Алексей Полторанин

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