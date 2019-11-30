Леонид Слуцкий решил покинуть "Витесс" после пятого поражения подряд

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Российский специалист Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера нидерландского футбольного клуба "Витесс", сообщает Voetbal International.

Поводом стало поражение "Витесса" от "Херенвена" в гостевом матче 15-готура чемпионата Нидерландов. "Витесс" вел со счетом 2:0, но в итоге позволил сопернику вырвать победу – 3:2.

Это поражение стало для "Витесса" пятым подряд в чемпионате. Сейчас команда занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 23 очка. Отставание от лидирующего "Аякса" составляет 15 очков, при этом клуб из Амстердама имеет игру в запасе.

Экс-наставник сборной России, московского ЦСКА и ряда других российских клубов Леонид Слуцкий приступил к работе главным тренером "Витесса" перед стартом сезона-2018/19. Работе в Нидерландах также предшествовала деятельность на посту главного тренера английского "Халл Сити".