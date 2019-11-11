СМИ назвали зарплату Леонида Слуцкого в "Витессе"

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Заработная плата российского тренера Леонида Слуцкого в нидерландском футбольном клубе "Витесс" составляет около 1 млн евро в год, сообщает De Gelderlander.

Отмечается, что эта сумма во много раз превышает зарплату, которые получали предшественники 48-летнего россиянина в "Витессе". А расходы клуба с его приходом в "Витесс" возросли с 29,5 млн почти до 31 млн евро.

Рост расходов объясняют репутацией Слуцкого до переезда в Нидерланды: он трижды приводил московский ЦСКА к золоту чемпионата России, имеет опыт работы в матчах Лиги чемпионов, а также возглавлял сборную России.

Однако, отмечают эксперты, позиции Слуцкого в "Витессе" пошатнулись тремя поражениями команды подряд: в Кубке Нидерландов от команды "Де Графсхап" (0:2 дома) 29 октября, а также в чемпионате страны от "Эммена" (1:2 в гостях) 3 ноября и "Гронингена" (1:2 дома) 8 ноября.

Сейчас в чемпионате Нидерландов "Витесс" занимает пятое место, набрав в 13 матчах 23 очка. На 12 баллов команда отстает от лидирующего "Аякса".

Экс-наставник сборной России, московского ЦСКА и ряда других российских клубов Леонид Слуцкий приступил к работе главным тренером "Витесса" перед стартом сезона-2018/19. Работе в Нидерландах также предшествовала деятельность на посту главного тренера английского "Халл Сити".