Министр спорта прокомментировал задержания фанатов "Спартака" в Петербурге

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Министр спорта Павел Колобков заявил, что он в курсе массовых задержаний 1 декабря болельщиков московского "Спартака" в Санкт-Петербурге перед матчем с "Зенитом".

"Знаю, знаю. Во-первых, вы знаете, что у нас есть обычная процедура, есть судебная процедура. Если сейчас суд найдет там доказательства того, что были нарушения либо административного, а может, еще какого характера. Трудно сказать, но, если они были, наверное, для этого (задержаний) и имелись основания", - сказал Колобков во вторник журналистам в Сочи, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Накануне объединенная пресс-служба судов сообщила, что суды Санкт-Петербурга привлекли к административной ответственности болельщиков московского "Спартака" за мелкое хулиганство перед матчем с "Зенитом". Дзержинский районный суд вынес решение в отношении трех болельщиков. По данным суда, днем в воскресенье на Кирочной улице они нецензурно выражались и не реагировали на замечания. Все трое получили по 15 суток ареста.

Согласно материалам Фрунзенского районного суда, в ночь на 1 декабря у станции метро "Волковская" футбольные фанаты, "допустив нарушения общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, в присутствии посторонних матерились, выражая явное неуважение к обществу". Сообщение о нарушении общественного порядка поступило в полицию от анонима. В отношении 19 человек было возбуждено дело об административном нарушении по статье - мелкое хулиганство. Каждый из нарушителей оштрафован на 500 рублей.

Между тем 1 декабря официальный твиттер-аккаунт болельщиков ФК "Спартак" сообщил о задержании в Петербурге до 200 футбольных фанатов. Болельщиков задерживали во время ночного рейда по городу, фанаты утверждают, что оснований для задержаний не было.

Источник, знакомый с ситуацией, уточнил "Интерфаксу", что задержанным вменяли мелкое хулиганство и нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте.

Матч "Зенит" - "Спартак" прошел на стадионе "Газпром Арена" 1 декабря и завершился победой петербургской команды со счетом 1:0. Судьбу встречи решил автогол защитника "Спартака" Ильи Кутепова.