Трое болельщиков "Спартака" арестованы на 15 суток за мат в Петербурге

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Болельщики московского "Спартака" привлечены в Петербурге за мелкое хулиганство, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Все нарушения были зафиксированы перед матчем с местным "Зенитом".

В частности, Дзержинский районный суд вынес решение в отношении троих болельщиков. По версии суда, днем 2 декабря они нецензурно выражались в общественном месте и не реагировали на замечания. Все трое получили по 15 суток ареста.

Сами арестованные не признали вину.

Кроме того, в отношении 19 человек было возбуждено дело об административном нарушении по статье "мелкое хулиганство". Они не признали вину, каждый из них оштрафован на 500 рублей.

Российский футбольный союз не комментирует инцидент с массовыми задержаниями болельщиков "Спартака" в Санкт-Петербурге.

В воскресенье, 2 декабря, болельщики "Спартака" в своем твиттере сообщили о задержании в Петербурге до 200 футбольных фанатов. Болельщиков задерживали во время ночного рейда по городу, фанаты утверждают, что оснований для задержаний не было.

Между тем источник, знакомый с ситуацией, уточнил "Интерфаксу", что задержанным вменяли мелкое хулиганство и нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте.

Вечером в воскресенье в Петербурге прошел матч 18-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Спартаком". Петербуржцы выиграли со счетом 1:0.