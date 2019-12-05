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Леониду Слуцкому предложили возглавить греческий АЕК

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий получил предложение занять аналогичный пост в греческом клубе АЕК.

Как сообщает греческий портал Sportime, Слуцкий дал предварительное согласие подписать контракт, срок действия которого составляет 1,5 года.

Несколько дней назад Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера нидерландского клуба "Витесс", сделав это сразу же после пятого поражения команды подряд.

Экс-наставник сборной России, московского ЦСКА и ряда других российских клубов Леонид Слуцкий приступил к работе главным тренером "Витесса" перед стартом сезона-2018/19. Работе в Нидерландах также предшествовала деятельность на посту главного тренера английского "Халл Сити".

Плодотворной оказалась деятельность в ЦСКА, где Слуцкий трижды становился чемпионом России (2012/13, 2013/14, 2015/16), по два раза завоевал Кубок страны (2010/11, 2012/13) и Суперкубок России (2013, 2014). Под его руководством ЦСКА добился своего лучшего результата в Лиге чемпионов, дойдя до 1/4 финала турнира в сезоне-2009/10.

АЕК является 12-кратным чемпионом Греции. В последний раз греческую Суперлигу он выигрывал в 2018 году.

футбол Леонид Слуцкий

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