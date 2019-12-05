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ЦСКА победил "Жальгирис" в матче Евролиги

ЦСКА победил "Жальгирис" в матче Евролиги
Игрок ЦСКА Янис Стрелниекс в матче Евролиги по баскетболу
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Баскетболисты московского ЦСКА добились победы над литовским "Жальгирисом" в матче 12-го тура Евролиги.

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 85:82 (9:17, 23:14, 19:19, 18:19, 16:13) в пользу ЦСКА. Победитель противостояния определился в овертайме.

При восьми победах и четырех поражениях ЦСКА занимает в турнирной таблице четвертое место. "Жальгирис" – на предпоследнем, 17-м месте: три победы и девять поражений. Ниже него только дебютант турнира, петербургский "Зенит": две победы и девять поражений (и игра в запасе).

ЦСКА является действующим победителем Евролиги.

баскетбол Евролига

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