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В Кремле не увидели рисков в ситуации с поведением футбольных фанатов

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают чем-то чреватой ситуацию, связанную с поведением российских футбольных болельщиков по отношению к конкретным футболистам и спортивным властям.

"Мы видели сообщения на этот счет. В настоящий момент мы не полагаем, что ситуация какая-то серьезная и чем-то чревата", - сказал Песков в пятницу журналистам.

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Он отметил, что, действительно, были определенные происшествия, но этим должны заниматься и занимаются спортивные власти, футбольный союз.

При этом Песков сказал, что если речь идет о правонарушениях со стороны болельщиков, то этим должны заниматься соответствующие правоохранительные органы.

"Если речь идет о правонарушениях, то совершенно естественно, что и полиция, и следственные органы вмешиваются", - подчеркнул Песков.

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В понедельник объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщила, что болельщики "Спартака" привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство перед матчем с "Зенитом". Дзержинский районный суд вынес решение в отношении трех болельщиков. По данным суда, днем в воскресенье на Кирочной улице они нецензурно выражались и не реагировали на замечания. Все трое получили по 15 суток ареста.

Согласно материалам Фрунзенского районного суда, в ночь на 1 декабря у станции метро "Волковская" футбольные фанаты, "допустив нарушения общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, в присутствии посторонних матерились, выражая явное неуважение к обществу". Сообщение о нарушении общественного порядка поступило в полицию от анонима. В отношении 19 человек было возбуждено дело об административном нарушении по статье "мелкое хулиганство". Каждый из нарушителей оштрафован на 500 рублей. Петроградский районный суд Петербурга запретил лидеру фанатов "Спартака" Валерию Бевзу (Валере Амиго) 1,5 года посещать официальные спортивные соревнования за оскорбление форварда "Зенита" Артема Дзюбы и оштрафовал.

Между тем 1 декабря официальный твиттер-аккаунт болельщиков ФК "Спартак" сообщил о задержании в Петербурге до 200 футбольных фанатов. Болельщиков задерживали во время ночного рейда по городу, фанаты утверждают, что оснований для задержаний не было.

футбол Кремль

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