Фанаты "Спартака" призвали "коллег" из других клубов присоединиться к акции протеста

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Авторитетное объединение болельщиков московского "Спартака" Fratria обратилась с призывом к болельщикам всех российских клубов провести акцию в знак протеста против массовых задержаний в Санкт-Петербурге 30 ноября и 1 декабря.

"Мы призываем всех болельщиков выразить свое несогласие с происходящим, высказать свою поддержку всем незаконно задержанным фанатам и наглядно продемонстрировать каким может быть футбол без тех, с кем так активно в последнее время борются блюстители порядка. В связи с этим призываем покинуть трибуны стадионов на 30-й минуте матчей 19-го тура РПЛ", - говорится в сообщении.

"Кроме того, на ближайшей домашней игре мы полностью откажемся от флагов, баннеров и других атрибутов визуальной поддержки!" - отмечается там же.

В понедельник объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщила, что болельщики "Спартака" привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство перед матчем с "Зенитом". Дзержинский районный суд вынес решение в отношении трех болельщиков. По данным суда, днем в воскресенье на Кирочной улице они нецензурно выражались и не реагировали на замечания. Все трое получили по 15 суток ареста.

Согласно материалам Фрунзенского районного суда, в ночь на 1 декабря у станции метро "Волковская" футбольные фанаты, "допустив нарушения общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, в присутствии посторонних матерились, выражая явное неуважение к обществу". Сообщение о нарушении общественного порядка поступило в полицию от анонима. В отношении 19 человек было возбуждено дело об административном нарушении по статье "мелкое хулиганство". Каждый из нарушителей оштрафован на 500 рублей.

Между тем 1 декабря официальный твиттер-аккаунт болельщиков ФК "Спартак" сообщил о задержании в Петербурге до 200 футбольных фанатов. Болельщиков задерживали во время ночного рейда по городу, фанаты утверждают, что оснований для задержаний не было.

Источник, знакомый с ситуацией, уточнил "Интерфаксу", что задержанным вменяли мелкое хулиганство и нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте.