Агент Леонида Слуцкого рассказал, почему сорвался контракт с АЕКом

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Российский тренер Леонид Слуцкий рассматривал предложение греческого футбольного клуба АЕК, однако не мог дать моментальное согласие, заявил агент специалиста Кристиан Эмиле.

"Да, это правда, что АЕК был заинтересован в Леониде. Конечно, мы выслушали их предложение, так как это большой клуб, но Леонид только что закончил тренировать "Витесс". Он должен все обдумать, прежде чем принимать решение по следующему шагу в своей карьере", - цитирует Эмиле портал "Чемпионат".

Накануне сообщалось, что АЕК предложил Слуцкому возглавить команду. Россиянин взял время на размышление, вскоре технический директор АЕКа Илья Ивич, заявил, что Слуцкий не будет здесь работать.

"Слуцкий попросил больше времени для ответа, но мы не можем столько ждать", - приводил слова Ивича "Чемпионат".

Слуцкий объявил об уходе из "Витесса" после поражения в матче 15-го тура чемпионата Нидерландов с "Херенвеном" (2:3), ставшего для команды пятым подряд. Российский специалист возглавлял коллектив с лета 2018 года. Ранее он работал в "Москве", "Крыльях Советов", ЦСКА, сборной России и "Халл Сити".

Плодотворной оказалась деятельность в ЦСКА, где Слуцкий трижды становился чемпионом России (2012/13, 2013/14, 2015/16), по два раза завоевал Кубок страны (2010/11, 2012/13) и Суперкубок России (2013, 2014). Под его руководством ЦСКА добился своего лучшего результата в Лиге чемпионов, дойдя до 1/4 финала турнира в сезоне-2009/10.

АЕК является 12-кратным чемпионом Греции. В последний раз греческую Суперлигу он выигрывал в 2018 году.