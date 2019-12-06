Российская фигуристка Косторная установила новый рекорд мира
Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд в короткой программе.
На финальном этапе Гран-при в итальянском Турине спортсменка набрала 85,45 балла. Предыдущий рекорд принадлежал также Косторной (85,04), фигуристка установила его на этапе в японском Саппоро.
В прошлом сезоне Косторная стала победительницей юниорского этапа Гран-при, турниры в текущем сезоне стали для спортсменки первыми во взрослой серии.
Финальный этап Гран-при по фигурному катанию проходит с 5 по 8 декабря в итальянском Турине.