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Российская фигуристка Косторная установила новый рекорд мира

Российская фигуристка Косторная установила новый рекорд мира
Короткая программа Алены Косторной в финале Гран-при в Турине
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд в короткой программе.

На финальном этапе Гран-при в итальянском Турине спортсменка набрала 85,45 балла. Предыдущий рекорд принадлежал также Косторной (85,04), фигуристка установила его на этапе в японском Саппоро.

В прошлом сезоне Косторная стала победительницей юниорского этапа Гран-при, турниры в текущем сезоне стали для спортсменки первыми во взрослой серии.

Финальный этап Гран-при по фигурному катанию проходит с 5 по 8 декабря в итальянском Турине.

фигурное катание

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