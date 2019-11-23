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Фигуристка Косторная выиграла шестой этап Гран-при в Японии

Второй стала японка Рика Кихира, россиянка Алина Загитова замкнула тройку лидеров

Фигуристка Косторная выиграла шестой этап Гран-при в Японии
Российская спортсменка Алена Косторная
Фото: AP/ТАСС

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Российская фигуристка Алена Косторная заняла первое место на этапе Гран-при в Японии Международного союза конькобежцев (ISU) и вышла в финал серии.

По сумме двух программ спортсменка получила 240 баллов. Второй стала японка Рика Кихира с результатом 231,84 балла. Тройку лидеров замкнула россиянка Алина Загитова, набравшая 217,99 балла.

Ранее в пятницу Косторная обновила мировой рекорд по баллам в короткой программе (85,04), ранее установленный японкой Рикой Кихирой (83,97).

Шестой этап Гран-при проходит в японском Саппоро с 22 по 24 ноября.

Япония Саппоро фигурное катание ISU Алена Косторная Алина Загитова

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