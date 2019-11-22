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Фигуристка Косторная установила рекорд мира в короткой программе

Фигуристка Косторная установила рекорд мира в короткой программе
Российская фигуристка Алена Косторная
Фото: АР/ТАСС

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд по баллам в короткой программе.

Сделала она это на этапе Гран-при в японском Саппоро.

За свою программу спортсменка получила 85,04 балла. Предыдущий рекорд принадлежал японке Рике Кихире и составлял 83,97 балла.

Сейчас, на Гран-при Саппоро, Кихира получила за короткую программу 83,97 балла - это второй, после Косторной, результат дня. Тройку лидеров замыкает спортсменка из США - Карен Чен, набравшая 67,21 балла.

Еще одна россиянка Алина Загитова расположилась на четвертой строчке (66,84).

Произвольная программа фигуристок-одиночниц запланирована на субботу.

Шестой этап Гран-при проходит в японском Саппоро с 22 по 24 ноября.

фигурное катание

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