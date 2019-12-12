Пловец Чупков и рапиристка Дериглазова признаны спортсменами 2019 года

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Торжественная церемония награждения лауреатов Национальной спортивной премии за 2019 год состоялась в четверг в Москве.

Спортсменом года признан пловец Антон Чупков. В сезоне 2019 года на чемпионате мира по водным видам спорта он завоевал "золото" на дистанции 200 м брассом с мировым рекордом 2 минуты 6,12 секунды, а также "бронзу" в комбинированной эстафете 4 х 100 м. Неоднократно побеждал на этапах Кубка мира.

Спортсменкой года стала рапиристка Инна Дериглазова. В 2019 году фехтовальщица выиграла две золотые медали чемпионата мира в личном и командном турнирах, "золото" и "серебро" чемпионата Европы в командном и личном первенствах соответственно, завоевала Кубок мира в личном и командном первенствах, стала победительницей Гран-при.

Тренером года названа Татьяна Покровская, которая с 1998 года возглавляет тренерский штаб сборной России по синхронному плаванию. Покровская - первый в истории спортивный тренер, удостоенным звания Герой труда РФ.

В номинации "Преодоление" за вклад в развитие адаптивного спорта награжден Андрей Живаев (вид спорта: плавание (спорт глухих)). В 2019 году на чемпионате мира он стал лучшим, завоевав семь золотых медалей (200м вольный стиль, 50, 100м баттерфляй, эстафета 4х100м вольный стиль микст, мужские эстафеты 4х100м, 4х200м вольный стиль, смешанная эстафета 4х100м микст), а также одну серебряную награду (100м вольный стиль).

В женской номинации была отмечена Светлана Баранцева (вид спорта: стрельба из лука (спорт лиц с ПОДА)). Она занимает первое место в международном рейтинге в стрельбе из классического лука. В 2019 году на чемпионате мира Баранцева завоевала одну золотую и одну бронзовую медали.

Тренером года в этой номинации стала заслуженный тренер России, тренер сборной России по плаванию спорта лиц с ПОДА. Елена Соколова. В 2019 году на чемпионате мира ее воспитанник Роман Жданов завоевал наибольшее количество медалей среди российских спортсменов - три золотые и четыре бронзовые.

В номинации "Спортивная солидарность" за укрепление международных спортивных отношений отмечен вице-президент Всероссийской шахматной федерации, двенадцатый чемпион мира по шахматам (1975 - 1985 годы) Анатолий Карпов. В спортивной отрасли он трудится 50 лет.

Карпов внес большой личный вклад в развитие шахмат в России и во всем мире. Автор (соавтор) свыше 100 шахматных книг, изданных на русском и десятках иностранных языков. Под его руководством в России и во всем мире работает сеть детских шахматных школ, проводятся международные турниры.

Лучшим спортивным объектом России признан дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой (г. Москва).

В номинации "Эпоха в спорте" за многие годы работы на благо развития спорта в стране была отмечена заслуженный тренер СССР и России, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, заслуженный работник физической культуры РФ Тамара Москвина. Фигурному катанию она посвятила более 70 лет жизни, из них в качестве тренера она проработала более 50 лет и продолжает тренерскую деятельность в настоящее время.

За вклад в развитие спорта лучшим субъектом РФ признана республика Башкортостан.

В номинации "За служение спорту" за вклад в развитие физической культуры и спорта был отмечен доктор педагогических наук, профессор кафедры социально-экономических дисциплин ФГБОУ "Сибирский государственный университет физической культуры и спорта" (г. Омск), президент СибГУФК, президент Сибирской Олимпийской академии, вице-президент Российского студенческого спортивного союза "Буревестник", президент Сибирского межрегионального отделения Российского студенческого спортивного союза Владимир Михалев.

В номинации "Комплекс ГТО - путь к здоровью и успеху" лучшей организацией по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) стало муниципальное автономное учреждение "Физкультурно-спортивный клуб "Юность" (п. Кизнер, Кизнерский район, Удмуртская Республика).

В номинации "Надежда России" лучшей организацией адаптивного спорта стало государственное бюджетное учреждение "Центр адаптивного спорта и физической культуры Белгородской области" (Белгородская область).

Лучшей спортивной школой стало Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва "Школа высшего спортивного мастерства по велосипедному спорту" (Санкт-Петербург).