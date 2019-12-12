Сборная России проиграла стартовый матч Кубка Первого канала по хоккею

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Сборная России по хоккею в стартовом матче домашнего этапа Еврохоккейтура потерпела поражение от сборной Швеции.

Матч, проходивший в Москве, закончился со счетом 4:3 (2:0, 1:1, 1:2). В составе сборной России дублем отметился Кирилл Капризов (51-я и 53-я минуты), также шайбу запросил Вадим Шипачев (36). За шведов отличились Андре Петерссон (3-я минута), Даниэль Брудин (11), Мальте Стремвалль (21) и Даниэль Заар (52).

Следующую встречу сборная РФ проведет 14 декабря и встретится с Чехией. Шведы в тот же день сыграют против сборной Финляндии.

Кубок Первого канала - второй этап Еврохоккейтура. Первый - Кубок Карьяла - прошел в Финляндии в ноябре. Этот этап выиграла Чехия, набравшая 8 очков. Второе место заняла Финляндия - 7, третьей стала Россия - 2, на четвертом месте разместилась Швеция - 1.